Стало известно, кого больше всего не хватает на рынке труда Башкирии

Как сообщила на пресс-конференции министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова, по состоянию на 1 мая, самая дефицитная рабочая специальность на предприятиях региона — слесарь. Центры занятости региона предлагают 1846 открытых вакансий.
Далее требуются водители — 1835 вакансий. Высокий спрос на электромонтеров — 749 вакансий. Также на рынке труда востребованы повары — 400 вакансий.
Для повышения престижа рабочих специальностей проводятся конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». Сейчас в регионах, в том числе в Башкортостане, проходят конкурсные отборы по 25 основным рабочим специальностям (сварщики, машинисты, агрономы, повара и др.). Федеральный финал (всероссийский) пройдет в III квартале 2026 года. Победители получат крупные денежные премии — 1 млн рублей; 500 тыс. рублей; 300 тыс. рублей. В этом году в данному конкурсе введена специальная номинация «Второй старт», она предназначена для ветеранов СВО. Региональный этап пройдет 15 мая в Уфе, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.