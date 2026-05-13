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12:02 (UTC+5), 13 Мая 2026

Стало известно, кого больше всего не хватает на рынке труда Башкирии

В минтруде Башкирии назвали самые востребованные актуальные рабочие вакансии.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Как сообщила на пресс-конференции министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова, по состоянию на 1 мая, самая дефицитная рабочая специальность на предприятиях региона — слесарь. Центры занятости региона предлагают 1846 открытых вакансий.

Далее требуются водители —  1835 вакансий. Высокий спрос на электромонтеров — 749 вакансий. Также на рынке труда востребованы повары — 400 вакансий.

Для повышения престижа рабочих специальностей проводятся конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии». Сейчас в регионах, в том числе в Башкортостане, проходят конкурсные отборы по 25 основным рабочим специальностям (сварщики, машинисты, агрономы, повара и др.). Федеральный финал (всероссийский) пройдет в III квартале 2026 года. Победители получат крупные денежные премии — 1 млн рублей; 500 тыс. рублей; 300 тыс. рублей. В этом году в данному конкурсе введена специальная номинация «Второй старт», она предназначена для ветеранов СВО. Региональный этап пройдет 15 мая в Уфе, сообщал «Башинформ».

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