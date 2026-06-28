МЧС Башкирии предупреждает о грозах

По данным синоптиков, 29 июня на территории республики ожидаются грозы. В связи с этим региональное МЧС России призывает жителей соблюдать меры предосторожности.
Во время грозы категорически запрещается: купаться или просто находиться у водоема, плавать на лодке, ловить рыбу.
Находясь на улице, рекомендуется отключить сотовый телефон. При возникновении экстренной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.
Ранее сообщалось, что ненастная погода в Башкирии продлится до середины следующей недели.
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