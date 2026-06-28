Ненастная погода в Башкирии продлится до середины следующей недели

В выходные на территории Башкирии сохраняется влияние циклона, смещающегося с севера Каспийского моря, информирует Башгидромет.

Будет преобладать дождливая прохладная погода. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы и локальный град. Температура воздуха понизится: ночью до +6,+11 градусов, днем до +16,+21. Из-за осадков на малых реках прогнозируется подъем уровня воды на 10–50 см в сутки, что может привести к подтоплению низин.

По прогнозам синоптиков, некоторое улучшение погодных условий ожидается только с середины следующей недели.

Ранее сообщалось, что в июне в республике выпало 136% месячной нормы осадков.