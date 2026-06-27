В Башкирии создали межведомственную комиссию по развитию городов

В Башкирии создали межведомственную экспертную комиссию по пространственному развитию городов. Новый орган создан постановлением правительства РБ для комплексного подхода к планированию территорий.

Комиссия станет площадкой, где увязываются планы по строительству жилья, развитию социальной и инженерной инфраструктуры, а также бюджетные приоритеты республики. Ее целью является повышение качества градостроительной документации, включая генеральные планы, и обеспечение их экспертного сопровождения. Любое значимое пространственное преобразование будет проходить сквозь «межведомственный фильтр», что снижает риски хаотичной застройки и способствует созданию более сбалансированной городской среды.

Комиссия носит экспертно-рекомендательный характер. Она не заменяет собой органы местного самоуправления и не меняет порядок принятия градостроительных решений, а помогает принимать их более обоснованно и синхронно. Комиссию возглавит премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. В состав вошли руководители ключевых профильных министерств и институтов развития.

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