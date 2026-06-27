В Башкирии сотрудники ГАИ остановили 42 пьяных водителя

Из 42 человек, которые управляли машиной, будучи в состоянии опьянения, двое привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Также инспекторами ДПС выявлено 30 фактов нарушения правил перевозки детей и 17 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

Напомним, сегодня, в День молодёжи, в Башкирии традиционно введён «сухой закон». Продажа алкогольных напитков в магазинах запрещена.