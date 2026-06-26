В Башкирии 27 июня запретят продажу алкоголя

Напомним, уже завтра в Башкирии отметят День молодежи. Поэтому в республике традиционно вводится «сухой закон» — розничная продажа алкоголя в магазинах в этот день будет запрещена.
Ограничение установлено региональным законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Аналогичные запреты действуют в дни проведения сабантуев, День знаний и день последнего звонка. Исключение сделано для предприятий общественного питания — кафе, ресторанов и баров — где продажа спиртного будет разрешена, напомнили в минторге Башкирии.
В министерстве также пояснили, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять дату проведения праздничных мероприятий, в связи с чем дата введения ограничения может отличаться в отдельных муниципалитетах.
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