Пятница, 26 Июня 2026
|
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:09 (UTC+5), 26 Июня 2026

В Башкирии 27 июня запретят продажу алкоголя

27 июня в Башкирии запретят розничную продажу алкоголя. Запрет касается только магазинов. Кафе и рестораны смогут работать в обычном режиме.

Фото: Галина Бахшиева | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Напомним, уже завтра в Башкирии отметят День молодежи. Поэтому в республике традиционно вводится «сухой закон» — розничная продажа алкоголя в магазинах в этот день будет запрещена.

Ограничение установлено региональным законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Аналогичные запреты действуют в дни проведения сабантуев, День знаний и день последнего звонка. Исключение сделано для предприятий общественного питания — кафе, ресторанов и баров — где продажа спиртного будет разрешена, напомнили в минторге Башкирии.

В министерстве также пояснили, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять дату проведения праздничных мероприятий, в связи с чем дата введения ограничения может отличаться в отдельных муниципалитетах. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru