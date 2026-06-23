В Башкирии на День молодежи запретят продажу алкоголя

В эту субботу, 27 июня, в Башкортостане отметят День молодежи. В связи с праздником в республике вводится традиционный «сухой закон» — розничная продажа алкоголя в магазинах будет запрещена.
Ограничение установлено региональным законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Аналогичные запреты действуют в дни проведения сабантуев, День знаний и день последнего звонка. Исключение сделано для предприятий общественного питания — кафе, ресторанов и баров — где продажа спиртного будет разрешена, сообщили в региональном минторге.
В ведомстве уточнили, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять дату проведения праздничных мероприятий, в связи с чем дата введения ограничения может отличаться в отдельных муниципальных образованиях.
Напомним, в Башкирии основные праздничные мероприятия 27 июня развернутся на набережной реки Белой под конгресс-холлом «Торатау» в Уфе. В программе — интерактивные площадки, чемпионат по автозвуку, маркет молодых и зона быстрых свиданий. На главной сцене выступят Кравц, Фогель, Марат Яруллин и Бэби Ти. Завершится праздник дискотекой. Вход свободный.
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