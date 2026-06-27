Госавтоинспекция Башкирии в выходные проведет усиленные рейды

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сообщил, что массовые проверки будут направлены на снижение количества ДТП, на профилактику аварий с участием нетрезвых водителей, лиц, лишенных такого права, и управляющих не зарегистрированным транспортом.

Отмечается, что особое внимание будет уделено несовершеннолетним, управляющим транспортными средствами.

«Друзья, напоминаю, что сообщить о нетрезвых водителях и пешеходах, находящихся на дороге в неадекватном состоянии, вы можете по телефону доверия МВД по РБ, а также в чат-бот госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot», — сообщил Севастьянов.

Ранее в Уфе водитель на Audi Q7 сбил подростка на электросамокате.