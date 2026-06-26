В Уфе водитель на Audi Q7 сбил подростка на электросамокате

По данным ГАИ Уфы, утром 25 июня напротив дома № 160/7 по улице Менделеева водитель, 1985 года рождения, за рулем Audi Q7 при выезде с прилегающей территории сбил подростка на электросамокате, который двигался по велодорожке.

В результате аварии мальчик получил травмы. Ему потребовалась госпитализация. По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе очередной подросток на электросамокате попал под машину.