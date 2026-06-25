В Уфе очередной подросток на электросамокате попал под машину

По предварительным данным ГАИ Уфы, вчера вечером напротив дома № 70 по ул. Бельской 57-летний водитель за рулем Skoda Octavia допустил наезд на электросамокат под управлением подростка. Тот пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Несовершеннолетнего водителя электросамоката с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Башкирии подросток с другом на электросамокате попали под колеса иномарки.