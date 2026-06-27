Автоинспекторы Башкирии поздравили молодых водителей с Днем молодёжи

В Башкирии проходит профилактическая акция «Живи на трезвую с нами!» Как сообщили в минмолодежи РБ, в городах и районах республики автоинспекторы выдают молодым людям тематические браслеты, а также разъясняют о последствиях нетрезвого вождения.

Браслеты будут розданы в Уфе, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Туймазах, Ишимбае и Белебее.

Напомним, в День молодёжи в Башкирии традиционно введён «сухой закон». Продажа алкогольных напитков в магазинах запрещена.