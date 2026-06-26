В выходные для уфимцев организуют сельхозярмарки

Жителей Уфы приглашают в ближайшие выходные на сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в мэрии.

27 и 28 июня уфимцы смогут купить продукты, включая овощи и мед, напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется в Уфе на ул. Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.

Как ранее сообщал Башинформ, в 37 городах и районах Башкирии с 26 по 28 июня пройдут сельскохозяйственные ярмарки.