В районах и городах Башкирии пройдут сельхозярмарки

В 37 городах и районах республики с 26 по 28 июня пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщили в пресс-службе минторга РБ, на них можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства.

Всего для жителей Башкортостана будет организовано 47 торговых площадок во многих муниципальных образованиях. Адреса и контактные данные можно посмотреть здесь.

Желающим принять участие в ярмарке в качестве продавца необходимо перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район и связаться с контактным лицом по указанному номеру для уточнения деталей.