С 19 по 21 июня ярмарки пройдут в 31 муниципалитете и городе Башкирии

С 19 по 21 июня в Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию, сообщает министерство торговли и услуг РБ.

Будет организовано 40 площадок в 31 муниципальном районе и городе республики. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Если вы хотите принять участие в ярмарке выходного дня в качестве продавца, вам нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей.