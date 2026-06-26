В Уфе к концу 2026 года доделают ремонт на улицах Галле и Ленина

Сдать объект планируется до конца 2026 года.

- Новая четырехполосная дорога протяженностью 1,1 км обеспечит удобный выезд на проспект Салавата Юлаева и далее на федеральные трассы М-5 и М-7, разгрузит наши центральные улицы. Проект включает в себя большой объем невидимой работы по переустройству инженерных сетей. Есть определенные сложности, в том числе требующие решения в судебных инстанциях, - отметил Рустам Шарипов.

На четной стороне улицы Ленина, от ул. Якутова до Краснодонской площадь работ составляет 2200 м². Они выполнены на 70 %: залито бетонное основание, установлен весь бордюрный камень, смонтирована система автополива и уложено 1700 м² гранитной плитки, а также проложен кабель под освещение. На участке от Краснодонской до бульвара Ибрагимова завершен демонтаж, залито 1193 м² бетона и проложен кабель под освещение.

По нечетной стороне улицы Ленина - от дома №67 до Краснодонской - работы выполнены на 85 %. Здесь залито 480 м² бетонного основания, уложена тротуарная плитка, смонтирована система автополива, установлены бордюры, а также проложен кабель для устройства освещения

- В этом году запланирована укладка порядка 10000 м² гранитной брусчатки в центральной части города. На сегодня общая готовность составляет около 50 %. Важно, чтобы жители видели изменения - это безопасность, удобство и эстетика, - подытожил Рустам Шарипов.

Ранее мы писали, что Рустам Шарипов назвал Уфу самым лучшим городом России.