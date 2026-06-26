Дети из Крыма вернулись в Башкирию - министр просвещения

Как сообщил «Башинформу» министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, все дети, отдыхавшие в Артеке, живы-здоровы.

Напомним, несколько дней назад летние лагеря в Крыму приостановили приём. Об этом сообщил руководитель полуострова Сергей Аксёнов. Ограничения ввели с 22 июня по 1 сентября 2026 года.

Ситуация по нахождению детей республики в Международном детском центре «Артек» круглосуточно находилась на контроле минпросвещения Республики Башкортостан.