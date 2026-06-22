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16:21 (UTC+5), 22 Июня 2026

В Башкирии вопрос возврата детей из «Артека» находится на контроле

Детские летние лагеря в Крыму приостановили приём. Об этом сообщил руководитель полуострова Сергей Аксёнов. Ограничения ввели сегодня, 22 июня, с 11.00 часов и будут действовать по 1 сентября 2026 года.

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

«Вводится приостановка бронирования мест, приёма и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, приём и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности», — сообщил Сергей Аксёнов в своих соцсетях. Он отметил, что это необходимо для безопасности детей.

Ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, находится на постоянном контроле минпросвещения России. В ведомстве пояснили, что для решения вопросов создан оперативный штаб.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из „Артека“ к местам постоянного проживания. На всём пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения. Заезд в ВДЦ „Алые паруса“ был отменён», — говорится в официальном заявлении минпросвещения страны.

Всем детям предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.

«Башинформ» в связи с ограничениями обратился за комментариями к министру просвещения Башкортостана Ильдару Мавлетбердину. Он сказал агентству, что ситуация по нахождению детей республики в Международном детском центре «Артек» находится на контроле министерства просвещения Республики Башкортостан.

«Для решения вопросов создан оперативный штаб. Вся информация родителям передаётся в индивидуальном порядке. Дети находятся в настоящее время в лагере. В соответствии с Указом главы Республики Крым Минпросвещения Республики Башкортостан прорабатывает вопрос выезда детей из лагеря к месту постоянного проживания. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей. Министерство просвещения Республики Башкортостан просит ориентироваться на официальные источники информации», — сказал Ильдар Мавлетбердин.

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