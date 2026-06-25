Жители Бирского района Башкирии временно останутся без электричества

Жители двух населенных пунктов Бирского района временно останутся без электричества для проведения плановых работ.

Как сообщили в администрации Бирского района, сегодня с 10 до 17 часов в селе Пономаревка отключат электричество по следующим адресам: ул. Кленовый Мыс, д.1-10Б, ул. Пролетарская, 1-47, ул. Ленина, 21-33, ул. Нагорная, 6, ул. Красный ключ, 1-17А, ул. Октябрьская, 52 А.

Завтра, 26 июня, с 9 до 17 часов будет полностью отключена подача электроэнергии в деревне Чишма (Угузевский сельский совет).

Как сообщал Башинформ, ранее из-за грозы и сильного ветра в Куюргазинском районе произошло аварийное отключение электричества.