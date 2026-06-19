Жители двух сел в Башкирии остались без электричества из-за грозы

После грозы и сильного ветра в Куюргазинском районе произошло аварийное отключение электричества. На данный момент нет света по улицам Первомайской и Ленина в селе Ермолаево, а также на некоторых улицах деревни Новомурапталово. Об этом сообщает администрация.

«Всю ночь и сегодня целый день бригада электриков продолжает устранять проблемы для восстановления света. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. В скором времени все восстановят», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее минЖКХ взял на личный контроль отключение электроэнергии в садовых товариществах Уфимского района.