В Уфимском районе Башкирии два СНТ остались без электроснабжения

Два садовых товарищества в Уфимском районе – «Отдых» и «Гарнизонный» – с 9 июня остаются без электроснабжения. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова. Она пояснила, что работы по устранению коммунальной аварии ведутся, но возникли технические сложности.
«В связи с тем, что кабель проходит под автомобильной дорогой федерального значения М-5, требуются дополнительные согласования, после получения которых запланирована полная замена старого кабеля на новый», – отметила министр.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе жители 675 многоэтажек оставались без горячей воды дольше ожидаемого срока.
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