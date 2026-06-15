В Уфимском районе Башкирии два СНТ остались без электроснабжения

Два садовых товарищества в Уфимском районе – «Отдых» и «Гарнизонный» – с 9 июня остаются без электроснабжения. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова. Она пояснила, что работы по устранению коммунальной аварии ведутся, но возникли технические сложности.

«В связи с тем, что кабель проходит под автомобильной дорогой федерального значения М-5, требуются дополнительные согласования, после получения которых запланирована полная замена старого кабеля на новый», – отметила министр.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе жители 675 многоэтажек оставались без горячей воды дольше ожидаемого срока.