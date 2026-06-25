Жителей трех городов Башкирии предупредили о режиме «черного неба»

По прогнозам специалистов, неблагоприятные метеоусловия в этих городах республики ожидаются с 10 часов 25 июня до 20 часов 26 июня.
При неблагоприятных метеоусловиях из-за слабого ветра примеси вредных веществ в воздухе не рассеиваются естественным образом, поэтому выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов. Поэтому предприятия должны снижать объем выбросов в этот момент. «Черное небо» – термин неофициальный.
О том, как неблагоприятные метеоусловия влияют на здоровье, читайте в материале «Башинформа».
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