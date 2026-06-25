В России с 1 сентября доля НВП в школах будет увеличена до 50%

С 1 сентября в школах доля начальной военной подготовки предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50%. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время встречи с участниками и ветеранами СВО, которые являются слушателями кадровой программы обучения «Время героев». Он рассказал им о развитии системы образования и патриотического воспитания в стране.
«Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодёжи. Для учащихся 6–11-х классов введён предмет „Основы безопасности и защиты Родины“, в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября её доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов», — подчеркнул глава ведомства.
Кроме того, со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации уже отобраны 83 героя, включая бойцов специальной военной операции, о которых будут созданы документальные фильмы.
Министр также сообщил, что в стране активно развиваются профессиональные чемпионаты, ориентированные на потребности российской экономики и подготовку востребованных кадров. В частности, создан центр военно-патриотического воспитания «Вершина», который занимается переподготовкой участников СВО для дальнейшей работы в школах и колледжах.
Построено более 1,6 тысячи школ, капитально отремонтировано около шести тысяч общеобразовательных организаций, реализуются программы капитального ремонта детских садов и колледжей.
Ранее на XIV Петербургском международном юридическом форуме Сергей Кравцов представил новые единые учебники по обществознанию для 9 и 10 классов.
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