В Нижегородской области спасли лосят от стаи диких собак

Два лосенка, спасенные от бездомных собак местными жителями в Володарском округе, полностью окрепли и готовятся к переезду. Как сообщает pravda-nn.ru, малыши не пострадали, но были сильно напуганы. Тогда животных временно определили в конный клуб КСК «Гармония».
Теперь подросших сохатых направят в Сумароковскую лосиную ферму Костромской области. Уникальное хозяйство, работающее более 60 лет, специализируется на спасении и содержании лосей. Там животным обеспечат профессиональный уход, специальный рацион и просторные вольеры для дальнейшего восстановления.
Ранее в Уфе на реке спасатели помогли собаке добраться до берега.
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