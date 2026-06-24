В Уфе на реке спасатели помогли собаке добраться до берега

Накануне экипаж спасательного катера возвращался с планового патрулирования акватории реки Белой. В районе станции Воронки спасатели заметили нештатную ситуацию: посреди реки изо всех сил боролась с течением собака.

Было видно, что животное выбилось из сил, паникует и плывет против течения на одном упрямстве.

«Наши ребята, конечно, сразу поспешили на помощь. Но операция по спасению пошла не по плану. Собака оказалась с характером: она испуганно огрызалась, скалила зубы и наотрез отказалась подниматься на борт. Тогда пришлось схитрить: катер аккуратно пристроился рядом, и спасатели начали бережно, метр за метром, „прижимать“ и направлять собаку к берегу, работая её личными телохранителями», — рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты города.

В итоге собака смогла добраться до берега. Оказавшись в безопасности, она тут же убежала.