В Мордовии обнаружили птицеферму-фантом

Специалисты Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии в ходе проверки в селе Атюрьево обнаружили, что вместо заявленной в документах птицефабрики на две тысячи цыплят там располагается жилой дом.

По данным «Известий Мордовии», индивидуальному предпринимателю вынесено предостережение о недопустимости нарушений. К ответственности также привлекут ветеринарных врачей, зарегистрировавших фиктивную площадку.

Ранее молочные предприятия Башкирии подверглись хакерским атакам.