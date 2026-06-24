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09:08 (UTC+5), 24 Июня 2026

В Башкирии «Уфагормолзавод» подвергся хакерской атаке

Анонимные злоумышленники организовали внешнюю кибератаку на IT-систему «Уфагормолзавода». Действия хакеров привели к приостановке автоматизированных процессов на предприятии, однако завод продолжает работу в ручном режиме.

Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Иван Вавилов
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«Мы принимаем и перерабатываем молоко, поставляя продукцию в наши торговые сети. Только все пока происходит в ручном режиме. Мы гарантируем качество нашей продукции и просим наших покупателей отнестись к сложившейся ситуации с пониманием», — прокомментировал генеральный директор УГМЗ Ильдар Файзуллин корреспонденту «Башинформа».

Отмечается, что взлом отразился только на скорости оформления документов и отгрузки товаров. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и восстанавливают цифровую экосистему завода.

Ранее онлайн-преступники взломали официальный сайт «Молочной кухни». Они разместили на ресурсе фейковую информацию о массовых отключениях электричества на производственных площадках учреждения в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском, а также о якобы выявленном листериозе в продуктах. В действительности же электроснабжение всех заводов работает в штатном, бесперебойном режиме. Температурный режим на складах и в цехах строго соблюдается. Весь выпускаемый ассортимент безопасен, прошел необходимый контроль качества и не содержит пищевых бактерий.

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