В Башкирии «Уфагормолзавод» подвергся хакерской атаке

«Мы принимаем и перерабатываем молоко, поставляя продукцию в наши торговые сети. Только все пока происходит в ручном режиме. Мы гарантируем качество нашей продукции и просим наших покупателей отнестись к сложившейся ситуации с пониманием», — прокомментировал генеральный директор УГМЗ Ильдар Файзуллин корреспонденту «Башинформа».
Отмечается, что взлом отразился только на скорости оформления документов и отгрузки товаров. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и восстанавливают цифровую экосистему завода.
Ранее онлайн-преступники взломали официальный сайт «Молочной кухни». Они разместили на ресурсе фейковую информацию о массовых отключениях электричества на производственных площадках учреждения в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском, а также о якобы выявленном листериозе в продуктах. В действительности же электроснабжение всех заводов работает в штатном, бесперебойном режиме. Температурный режим на складах и в цехах строго соблюдается. Весь выпускаемый ассортимент безопасен, прошел необходимый контроль качества и не содержит пищевых бактерий.
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