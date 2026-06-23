В Башкирии опровергли фейк о проблемах «Молочной кухни»

Как пояснила начальник отдела информсопровождения ведомства Нэркэс Валиуллина, фейк распространили анонимные злоумышленники, которые взломали официальный сайт «Молочной кухни» накануне вечером 22 июня.

«Ложное сообщение, датированное 3–21 июня, не имеет ничего общего с реальной ситуацией на производственных площадках. Электроснабжение всех заводов работает в штатном, бесперебойном режиме. Температурный режим на складах и в цехах строго соблюдается. Вся выпускаемая продукция безопасна, прошла необходимый контроль качества и не содержит возбудителей листериоза», — подчеркнула Валиуллина.

Она отметила, что отзывов товаров из магазина не было и не планируется.

По информации пресс-службы «Молочной кухни», сейчас специалисты устраняют последствия действий хакеров и восстанавливают работу онлайн-ресурса. Точные сроки возобновления пока не называются.

«Мы выясняем, откуда производилась хакерская атака. Пока наш сайт недоступен, всю интересующую информацию о продуктах можно получить в наших соцсетях», — прокомментировали в организации.

Жителям региона принесли извинения за доставленные неудобства и призвали доверять сведениям только из верифицированных источников.