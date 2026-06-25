В Башкирии спасатели эвакуировали мужчину с повреждённой лодки

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, во время профилактического рейда на реке Худолаз спасатели заметили мужчину, который на лодке наплыл на корягу и повредил плавсредство.

Самостоятельно добраться до берега он не мог. Сотрудники госкомитета оперативно эвакуировали мужчину на берег.

Ранее в Башкирии рыбак едва не утонул вместе со своей лодкой.