В Башкирии рыбак едва не утонул вместе со своей лодкой

По данным госкомитета, во время одного из таких рейдов на реке Юрюзань возле села Малояз в Салаватском районе спасатели заметили на противоположном берегу мужчину, который подавал сигналы рукой.
Выяснилось, что его лодка начала пропускать воду, и рыбак не мог самостоятельно добраться до берега. Благодаря слаженным действиям спасателей рыбак был оперативно эвакуирован с тонущей лодки. Его плавсредство взяли на буксир и переправили на противоположный берег. Мужчина отделался испугом — медпомощь ему не потребовалась.
Ранее в Уфе на реке спасатели помогли собаке добраться до берега.
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