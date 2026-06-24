В Башкирии рыбак едва не утонул вместе со своей лодкой

По данным госкомитета, во время одного из таких рейдов на реке Юрюзань возле села Малояз в Салаватском районе спасатели заметили на противоположном берегу мужчину, который подавал сигналы рукой.

Выяснилось, что его лодка начала пропускать воду, и рыбак не мог самостоятельно добраться до берега. Благодаря слаженным действиям спасателей рыбак был оперативно эвакуирован с тонущей лодки. Его плавсредство взяли на буксир и переправили на противоположный берег. Мужчина отделался испугом — медпомощь ему не потребовалась.

Ранее в Уфе на реке спасатели помогли собаке добраться до берега.