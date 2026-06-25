В аэропорту Уфы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Из-за угрозы БПЛА в международном аэропорту «Уфа» введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
По данным Росавиации, кроме Уфы в это же время закрыто небо над Бугульмой, Казанью, Нижнекамском, Оренбургом, Геленджиком.
Как сообщил ранее Башинформ, сегодня утром на территории Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность».
Как жителям Башкирии узнать об угрозе БПЛА, читайте в этом материале Башинформа.
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