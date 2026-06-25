Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии

По данным Башгидромета, сегодня местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +19, +24°.
В пятницу, 26 июня, местами вновь ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +20, +25°.
В субботу, 27 июня, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.
Ранее синоптики сообщили о том, что в Башкирии под влиянием «южных» циклонов за прошедшие три недели июня выпало 136% месячной нормы осадков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.