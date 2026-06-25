Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии

По данным Башгидромета, сегодня местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +19, +24°.

В пятницу, 26 июня, местами вновь ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, ночью слабый, умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +20, +25°.

В субботу, 27 июня, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +17, +22°.

Ранее синоптики сообщили о том, что в Башкирии под влиянием «южных» циклонов за прошедшие три недели июня выпало 136% месячной нормы осадков.