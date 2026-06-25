Депутаты Госсобрания предложили включить посёлок Керамика в состав Уфы

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении законопроект об изменении административно-территориального устройства республики и границ Уфы и Благовещенского района.

Согласно проекту предложено включить посёлок Керамика в состав Уфы. Как пояснили авторы законопроекта, населённый пункт находится в северном направлении на расстоянии 3,1 км от границы столицы и состоит из трёх зданий общежитий 1960 года постройки и коммунальной инфраструктуры. Эти объекты уже переданы в муниципальную собственность Уфы.

Главная причина предлагаемых изменений — это отсутствие почтовых адресов. Объекты зарегистрированы в ЕГРН по местоположению, но без адресов. Из-за этого жители, проживающие в общежитиях, не могут приобрести жильё в собственность в порядке приватизации.

Депутаты отметили, что принятие территории посёлка в состав Уфы позволит городу осуществлять полномочия по содержанию и обслуживанию посёлка, а также создаст комфортные условия для проживания граждан. Результаты опроса населения показали, что жители полностью поддерживают предлагаемые изменения.

На реализацию проекта из бюджета Уфы предусмотрены чуть более 701 тысячи рублей, дополнительных затрат из республиканского бюджета не потребуется.

Предлагаемый законопроект получил положительное заключение комиссии при Главе Башкирии по административно-территориальному устройству и правительства республики.

Ранее включить посёлок Керамика в границы Уфы предложили депутаты уфимского горсовета.