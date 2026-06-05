В состав Уфы планируется включить новую территорию

В границы Уфы предлагается включить территорию площадью 5,2 га, на которой расположен жилой посёлок Керамика, сообщает уфимский горсовет. Сейчас он входит в состав Тугайского сельсовета Благовещенского района и состоит из жилых зданий, а также объектов коммунальной инфраструктуры. Изменения обусловлены приведением границ в соответствие с фактическим обслуживанием и содержанием данного посёлка, а также необходимостью организации регистрации и учёта граждан, присвоения почтовых адресов объектам недвижимости.

Объекты инженерной инфраструктуры, инженерные сети в посёлке и общежития являются муниципальной собственностью Уфы. Они зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости, но без указания почтового адреса. Из-за этого граждане, проживающие в общежитиях, не могут приобрести жилые помещения в собственность в порядке приватизации.

Ранее жители провели собрание, на котором абсолютным большинством проголосовали за включение посёлка в границы территории Уфы. Решением совета Благовещенского района голосование собрания жителей посёлка Керамика признано состоявшимся. Включение населённого пункта в границы Уфы позволит городу содержать и обслуживать посёлок, а его жителям – обеспечить благоприятные условия для проживания.

Проект закона «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан и изменении границ муниципальных образований город Уфа и Благовещенский район Республики Башкортостан» внесён на рассмотрение городским Советом Уфы.