Аэропорт «Уфа» предупредил о массовых задержках рейсов

В связи с действовавшими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту «Уфа» имеются задержки рейсов, сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы в Анталью, Санью, Нарьян-Мар, Краснодар, Казань, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ташкент, Москву (2 рейса), Санкт-Петербург (2), Сочи.
На прилет – из Ташкента, Саньи, Красноярска, Сургута, Сочи (2), Екатеринбурга, Москвы (4), Салехарда, Тюмени, Новосибирска, Горно-Алтайска, Нарьян-Мара, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Бохтара, Талакана, Казани.
Также отменены вылеты в Игарку и Новый Уренгой и, соответственно, прилеты.
Ранее в Уфе отбили атаку беспилотников.
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