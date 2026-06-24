Жители Башкирии своими силами установили стену памяти героям-землякам

В деревне Ежовка Благовещенского района появилась стена памяти в честь героев Великой Отечественной войны. Тогда из населенного пункта на фронт ушли 105 человек, вернулись всего 26.

Сельчане загорелись идеей установки памятника давно. Первые работы начали еще в 2024 году, но потом проект встал. В этом году на месте с уже готовым фундаментом и частично уложенной плиткой вновь закипела работа. Деньги собрали инициативной группой. Ко дню памяти и скорби, в память о своих земляках, жители Ежовки открыли мемориал, сообщила глава администрации Анна Карабанова.

Ранее в селе Аскарово Абзелиловского района открыли шестиметровую копию памятника «Родина-мать зовет!».