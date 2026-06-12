В Башкирии открыли шестиметровую копию памятника «Родина-мать зовет!»

В селе Аскарово Абзелиловского района открыли шестиметровую копию памятника «Родина-мать зовет!». Точную уменьшенную копию создал магнитогорский скульптор Сергей Ёлкин. Об этом сообщил глава администрации Айрат Аминев.
«Не надо думать, что это просто бетон и металл. Нет. Это — живой голос нашей общей матери. Он молчит, но внутри каждого из нас отзывается, особенно когда вспоминаешь тех, кто сейчас в бою, и тех, кто уже никогда не вернётся. Низкий поклон матерям. Тем, кто ждёт сына с передовой. Тем, кто молится за него каждый час. И тем, чьи сыновья навсегда в нашей памяти и в Бессмертном полку. Вы — наша совесть и наша сила», - отметил руководитель района.
Отметим, что это не первая копия легендарной скульптуры в республике. Миниатюрные дубликаты находятся также у сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Демском районе и у Театра кукол в Уфе.
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