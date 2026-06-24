В Башкирии объявлена беспилотная опасность

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон.

С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.