Супруги из Башкирии задолжали своим детям более 1 млн рублей алиментов

Калининский районный отдел судебных приставов за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей разыскивает Алмаза и Гульчачак Г. Они задолжали двоим малолетним детям более 1 млн рублей.

Предположительно, супруги скрываются на территории Москвы и Московской области, неофициально трудоустроены.

В связи с тем, что должники не обеспечили явку в службу судебных приставов, длительное время скрываются и не установлены по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ они объявлены в исполнительный розыск.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данных граждан, просят сообщить их в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (347) 273-56-40, 8-927-319-71-40.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии разыскивается должник по алиментам.