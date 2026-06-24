Супруги из Башкирии задолжали своим детям более 1 млн рублей алиментов

Калининский районный отдел судебных приставов за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей разыскивает Алмаза и Гульчачак Г. Они задолжали двоим малолетним детям более 1 млн рублей.
Предположительно, супруги скрываются на территории Москвы и Московской области, неофициально трудоустроены.
В связи с тем, что должники не обеспечили явку в службу судебных приставов, длительное время скрываются и не установлены по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ они объявлены в исполнительный розыск.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данных граждан, просят сообщить их в дежурную часть ведомства по телефонам: 8 (347) 273-56-40, 8-927-319-71-40.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии разыскивается должник по алиментам.
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