В Башкирии разыскивается должник по алиментам

В Дюртюлинском районе судебные приставы за неуплату денег на содержание несовершеннолетнего ребенка разыскивают уроженца Илишевского района Айнура Ханова, 1981 года рождения. Его долг по алиментам превысил 900 тыс. рублей.
Предположительно, Ханов скрывается в Уфе, занимается различного рода подработками без официального трудоустройства. Так как мужчина не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ он объявлен в исполнительный розыск.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении гражданина, просят сообщить приставам по телефонам: 8 (937) 843 62 73, 8 (34787) 2-25-80.
Ранее другой житель Башкирии задолжал своему ребенку более 1 млн рублей.
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