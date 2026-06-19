Житель Башкирии задолжал своему ребенку более 1 млн рублей

Приставы объявили в исполнительный розыск уроженца деревни Баимово Мурадыма Загретдинова, 1988 года рождения. Он задолжал своему ребенку более 1 млн рублей алиментных выплат.

Мужчину ограничили в праве выезда за пределы РФ. Предположительно, он скрывается от уплаты долгов на территории Белорецка, возможно, трудоустроен неофициально.

Так как горе-отец не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ его объявили в исполнительный розыск.

Ранее в Башкирии нашли и осудили неплательщицу алиментов.