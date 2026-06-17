В Башкирии нашли и осудили неплательщицу алиметов

В Ермекеевском районе Башкирии судебные приставы установили местонахождение и привлекли к ответственности женщину, длительное время уклонявшуюся от исполнения родительских обязанностей по содержанию своего ребенка.

Возбуждено 4 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей с гражданки Н. Ее несовершеннолетние дети находились под опекой третьих лиц, в то время, как родная мать ими совсем не интересовалась. Платить не хотела, на работу не устраивалась, от судебного пристава-исполнителя скрывалась.

В связи с уклонением от исполнения обязательств женщину объявили в исполнительный розыск. Долго скрываться у гражданки не получилось, район все-таки небольшой и в деревне все друг друга знают. Женщину по постановлению доставили в отделение.

За неуплату средств на содержание ребенка судебным приставом-исполнителем в отношении женщины составлено четыре административных протокола. Материалы передали в суд. Изучив представленные доказательства и обстоятельства дела, суд признал гражданку виновной в совершении административных правонарушений и назначил ей наказание в виде 60 часов обязательных работ по каждому протоколу.