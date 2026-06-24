Между Минском и Уфой возобновили прямые авиарейсы

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития Рустам Муратов, Беларусь является одним из ключевых партнеров, с которым российский регион связывает множество проектов.

«По поручению Главы Республики Башкортостан мы сделали всё, чтобы это авиасообщение возобновить. Мы не останавливаемся на достигнутом, у нас с Беларусью развивается более 70 направлений сотрудничества — это и гуманитарная составляющая, социальная, культурная и, прежде всего, проекты, связанные с экономикой. Возобновление прямого авиасообщения позволит нам диверсифицировать нашу работу», — отметил Рустам Муратов.

Как рассказал гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец, возобновление прямых авиарейсов между республиками стало возможным благодаря совместной работе авиакомпании с правительством РБ. На сегодняшний день отмечается большой спрос среди пассажиров на перелет по маршруту Уфа — Минск.

«С руководством республики мы встречались, считали, придумывали, как помочь, как сделать так, чтобы на этот рейс была гарантированная загрузка. Сегодня было приятно заменить базовый самолёт Embraer 195, где 107 кресел, сегодня выполнили рейс на Boing 737 Max», — добавил Игорь Чергинец.

Первым рейсом из Уфы в Минск вылетели более 150 человек. Полёты выполняются один раз в неделю — по средам. Время в пути составляет около 3 часов.

«С запуском нового рейса жители республики получили ещё один удобный вариант для поездок без пересадок. Кроме того, прямое авиасообщение создаёт дополнительные условия для укрепления связей между Башкортостаном и Беларусью», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

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