Среда, 24 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:29 (UTC+5), 24 Июня 2026

Между Минском и Уфой возобновили прямые авиарейсы

24 июня авиагавань столицы Башкортостана приняла первый рейс из столицы Республики Беларусь.

Фото: правительство РБ | сайт
Ксения Калинина

Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития Рустам Муратов, Беларусь является одним из ключевых партнеров, с которым российский регион связывает множество проектов.

«По поручению Главы Республики Башкортостан мы сделали всё, чтобы это авиасообщение возобновить. Мы не останавливаемся на достигнутом, у нас с Беларусью развивается более 70 направлений сотрудничества — это и гуманитарная составляющая, социальная, культурная и, прежде всего, проекты, связанные с экономикой. Возобновление прямого авиасообщения позволит нам диверсифицировать нашу работу», — отметил Рустам Муратов.

Как рассказал гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец, возобновление прямых авиарейсов между республиками стало возможным благодаря совместной работе авиакомпании с правительством РБ. На сегодняшний день отмечается большой спрос среди пассажиров на перелет по маршруту Уфа — Минск.

«С руководством республики мы встречались, считали, придумывали, как помочь, как сделать так, чтобы на этот рейс была гарантированная загрузка. Сегодня было приятно заменить базовый самолёт Embraer 195, где 107 кресел, сегодня выполнили рейс на Boing 737 Max», — добавил Игорь Чергинец.

Первым рейсом из Уфы в Минск вылетели более 150 человек. Полёты выполняются один раз в неделю — по средам. Время в пути составляет около 3 часов.

«С запуском нового рейса жители республики получили ещё один удобный вариант для поездок без пересадок. Кроме того, прямое авиасообщение создаёт дополнительные условия для укрепления связей между Башкортостаном и Беларусью», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Читайте также «Рейсы, рельсы, реки — Башкирия расширила возможности для туристов».

правительство РБ сайт
правительство РБ сайт
правительство РБ сайт
правительство РБ сайт
правительство РБ сайт
правительство РБ сайт
правительство РБ сайт
Фото: правительство РБ | сайт
1 из 7
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru