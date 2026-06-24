Куранты зазвучат со старинной каланчи Уфы

Жители Уфы смогут снова услышать бой курантов на старинной пожарной каланче. Об этом пишет на своей странице 22-й пожарно-спасательный отряд.

Каланча расположена в здании с почти 200-летней историей, где всегда располагались пожарные, по адресу улица Октябрьской революции, дом 14.

Самый юный часовщик мира Алан Хадеев предложил восстановить пропавшие часы на башне и взялся с инициативой за этот проект. Однако старинная пожарная часть имеет статус памятника архитектуры, поэтому любые дополнения нужно согласовать, чтобы не нарушить исторический облик объекта культуры.