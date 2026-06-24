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05:00 (UTC+5), 24 Июня 2026

Куранты зазвучат со старинной каланчи Уфы

Фото: 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ | ВКонтакте
Эдуард Кускарбеков

Жители Уфы смогут снова услышать бой курантов на старинной пожарной каланче. Об этом пишет на своей странице 22-й пожарно-спасательный отряд.

Каланча расположена в здании с почти 200-летней историей, где всегда располагались пожарные, по адресу улица Октябрьской революции, дом 14.

Самый юный часовщик мира Алан Хадеев предложил восстановить пропавшие часы на башне и взялся с инициативой за этот проект. Однако старинная пожарная часть имеет статус памятника архитектуры, поэтому любые дополнения нужно согласовать, чтобы не нарушить исторический облик объекта культуры.

22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ ВКонтакте22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ ВКонтакте
Фото: 22 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ | ВКонтакте

Задача найти баланс и сделать так, чтоб новый элемент не диссонировал с оригиналом, но при этом вписывался в исторический облик и продолжал нести культурную ценность, сообщили в пожарной части.

Пожарные провели историко-архитектурные исследования по пожарному депо и наткнулись на интересные факты. Они сообщают, что часы пропали и по настоящее время их местонахождение было неизвестно. Но там они действительно были. Об этом свидетельствуют архивные фотографии, технологическое отверстие для маятника в полу, специальное окно.

из архива центра противопожарной пропаганды и общественных связей МБУ УПО г. Уфы предоставлено ИА «Башинформ»из архива центра противопожарной пропаганды и общественных связей МБУ УПО г. Уфы предоставлено ИА «Башинформ»
Фото: из архива центра противопожарной пропаганды и общественных связей МБУ УПО г. Уфы | предоставлено ИА «Башинформ»

«На третьем ярусе смотровой башни были установлены часы — единственные наружные того времени, по которым сверяла время вся Уфа. Мало кому известный механизм часов очень затруднял настройку и ремонт. А ломались они часто, по два три раза в год. Многие мастера предполагали, что это заграничные часы, другие же, что плод фантазии механика-самоучки. И лишь немногие умельцы брались за их ремонт. Как-то часы попали в „золотые руки“ мастера Петра Ермолаева, рабочего-металлиста Уфимского паровозоремонтного завода. Он и разгадал секрет хитрого механизма и периодически ремонтировал старинные часы на башне. Когда Петра Ермолаева не стало, его дело продолжил сын – Сергей Ермолаев. Он исправно чинил и обслуживал механизм. И лишь в 1940 году, когда Сергея перевели на другой завод, часы остановились и перестали бить навсегда», — написано в историческом документе.

Ранее Дом Смирнова в Уфе включили в реестр объектов культурного наследия.

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