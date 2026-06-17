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18:30 (UTC+5), 17 Июня 2026

Дом Смирнова в Уфе включен в реестр объектов культурного наследия

Фото: Башкультнаследие | соцсети
Сергей Николаев

Выявленный объект культурного наследия Дом Смирнова постройки начала XX века по улице Мустая Карима, 5, включен в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации РБ. 

Памятник архитектуры представляет собой двухэтажное кирпичное здание, состоящее из трех объемов. Фасады выполнены в красном глиняном кирпиче. Лицевой фасад, обращенный на улицу Мустая Карима, декорирован штукатурными деталями – наличники окон, боковые рустованные лопатки, декоративные филенки, венчающий профилированный карниз. Архитектурно-художественное решение фасада выполнено в характере русской архитектуры период историзма и родственно своим по стилистическим признакам каменной застройке центра Уфы конца XIX – начала ХХ веков. Здание связано с жизнью известного уфимского предпринимателя и общественного деятеля Алексея Корниловича Смирнова и его семьи.

Согласно закону, на территории памятника истории и культуры запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капстроительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культнаследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Ранее сообщалось, что в Уфе исторический дом выставлен на продажу за рубль.

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