Башкирию окутает густой туман

25 июня местами по республике ожидается туман с видимостью 500 м. Об этом граждан предупредили в пресс-службе МЧС по РБ.

В некоторых районах региона пройдет небольшой дождь, ночью по востоку до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +8, +13°, днем +19, +24°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток.