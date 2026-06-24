Башкирию окутает густой туман

25 июня местами по республике ожидается туман с видимостью 500 м. Об этом граждан предупредили в пресс-службе МЧС по РБ.
В некоторых районах региона пройдет небольшой дождь, ночью по востоку до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +8, +13°, днем +19, +24°.
Ранее Башинформ сообщал о том, что жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток.
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