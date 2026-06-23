Жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток

Наилучшее проявление потока в этом году ожидается после наступления темноты 27 июня, когда можно будет увидеть больше всего метеоров. Между тем светлые июньские ночи не очень благоприятствуют наблюдению метеоров. К тому же небо будет засвечено почти полной Луной: Солнцем будет освещено 95% лунного диска. Растущая Луна будет видна уже с вечера, зайдет только в два часа ночи и позволит увидеть только самые яркие метеоры.

Как отметили в Уфимском городском планетарии, Июньские Боотиды не совсем обычный поток и ведет себя непредсказуемо. Чаще всего его активность очень низкая: 1-2 метеора в час, но несколько раз наблюдались всплески активности – до 100 метеоров в час – в 1916, 1921, 1927 годах. Между 1928–1997 годами поток не проявлял себя и вот в 1998 году вдруг сильный всплеск активности – 100 метеоров в час. Значительная активность наблюдалась также в 2004 году – до 50 метеоров в час.

Как отмечают наблюдатели, Июньские Боотиды медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета.