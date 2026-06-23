Жителей Башкирии предупредили о возможных подтоплениях

По информации Башгидрометцентра, в связи со стационированием циклона над Южным Уралом по республике прогнозируются дожди различной интенсивности.
На малых степных и горных реках с 23 по 28 июня ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока к гидротехническим сооружениям. Синоптики отмечают, что местами возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности.
Как сообщал Башинформ, в Башкирии в ближайшие три дня ожидаются дожди и грозы.
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