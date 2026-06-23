В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются дожди и грозы

По данным Башгидрометцентра, в ближайшие дни на территории республики сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Местами возможны ливни, а днём в воскресенье не исключён град.

Сегодня, 23 июня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами, днём локально возможен град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывы могут усиливаться. Температура воздуха ночью составит +10, +15°, днём воздух прогреется до +17, +22°.

Завтра, 24 июня характер погоды существенно не изменится, кратковременные дожди и грозы местами по республике сохранятся. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью температура ожидается в пределах +10, +15°, днём +18, +23°.

25 июня ночью дожди пройдут по всей территории региона, днём — местами. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +8, +13°, днём столбики термометров покажут +19, +24°.