В семье Мухамедьяновых из Башкирии родился восьмой ребёнок

Радостное событие произошло в Баймаке: супруги Иштуган Рафаилевич и Елена Сергеевна Мухамедьяновы стали родителями в восьмой раз. У них родилась дочь, которую назвали Рианной. Девочка появилась на свет 9 июня в Уфе, сообщили в госкомитете РБ по делам юстиции.
На днях сотрудники отдела ЗАГС Баймакского района и города Баймака поздравили счастливого отца и вручили ему первый официальный документ новорожденной — свидетельство о рождении.
Семья Мухамедьяновых — яркий пример большой и дружной семьи. А рождение восьмого ребёнка стало особенно символичным в Год большой и дружной семьи, объявленный в Башкортостане, отметили в ведомстве.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в ЗАГСе Гафурийского района Башкирии зарегистрировали рождение четвертого ребенка в семье Ярмиевых.
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