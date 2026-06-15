Многодетная семья из Башкирии получила первый документ четвертого ребенка

ЗАГС Гафурийского района Башкирии зарегистрировал рождение четвертого ребенка в семье Ярмиевых. Дамин Рафитович и Альбина Шакирьяновна назвали третьего сына Иделем.
«Счастливые родители пришли получать самый первый документ своего ребенка вместе со старшими детьми. Самира и Эмир — отличники учебы, активные участники общественной жизни Красноусольской башкирской гимназии им. Нияза Мажитова, Аяз — ходит в детский сад. Все они с нетерпением ждали появления младшего братика», — рассказал председатель профильного госкомитета Владимир Спеле.
Ранее Башинформ сообщал о том, какие выплаты положены родителям в Башкирии.
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